Центральный рынок в Москве, открывшийся на днях по адресу: Рождественский б-р, д. 1, стал первым в столице, где за все товары и услуги можно рассчитаться безналичным способом. Такая возможность реализована при поддержке Московского банка Сбербанка, указано в сообщении столичного территориального подразделения кредитной организации.

В каждой торговой точке на территории рынка установлен терминал для бесконтактной оплаты покупок. Более 70 арендаторов торговых мест связаны единой технологической платформой. Для удобства арендаторов и покупателей терминалы интегрированы с кассовым оборудованием. Оплатить покупку можно как банковской картой любой платежной системы, так и с помощью смартфонов, поддерживающих сервисы Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay.

Специально для покупателей Центрального рынка разработана единая программа лояльности через мобильное приложение Plazius. Она позволяет получать cash back бонусными рублями в размере до 10% от суммы каждой покупки или заказа, следует из сообщения «Сбера». Покупатель может оплатить ими последующие покупки в торговых точках экосистемы Plazius в размере до 50% от суммы чека.

«Москвичи традиционно активно рассчитываются банковскими картами, а также используют смартфон как средство платежа, и Сбербанк уделяет особое внимание развитию инфраструктуры приема безналичных платежей. Сейчас почти все POS-терминалы Сбербанка в Москве уже принимают оплату по бесконтактным картам, теперь самые современные технологии приходят на территорию рынков», — прокомментировал вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Олег Смирнов.



Как указано в справке Сбербанка, Трубная площадь на протяжении многих столетий являлась центром московской рыночной торговли. С конца XVI века здесь располагался Трубный рынок, на котором продавали дрова, доски, бревна — все, что нужно для строительства. Затем сюда были перенесены Птичий, Цветочный рынки, а в середине ХХ века здесь открылся первый в Москве крытый сельскохозяйственный рынок.