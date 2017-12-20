Центробанк продолжил проект по маркированию в поисковой выдаче системы «Яндекс» сайтов финансовых организаций. Теперь к проекту подключены страховые компании, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре субъектов страхового дела. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В соответствии с совместным проектом Банка России и компании «Яндекс» в поисковой выдаче «Яндекса» появился специальный маркер (зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ»), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются услуги страховой организации, страхового брокера или общества взаимного страхования. Это позволит потребителю выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают на основании лицензии, выданной Банком России. Маркировка подтверждает, что Банк России осуществляет надзор за таким участником рынка, а его деятельность регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей услуг по страхованию», — говорится в релизе.

Летом 2017 года Банк России начал маркировать в поисковой выдаче системы «Яндекс» легальные микрофинансовые организации. Рядом с «белой» компанией на странице поисковой выдачи теперь стоит зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ». Сначала такая маркировка появилась только в офлайн-версии «Яндекса» для компьютеров, с недавнего времени такая же функция действует при поиске через смартфоны, разрабатывается версия для планшетов.



В дальнейшем проект может быть распространен на другие сегменты финансового рынка, в которых взаимодействие между потребителями услуг и поставщиками происходит через Интернет, добавили в ЦБ.



«Тема страхового мошенничества в Интернете стала особенно актуальной с начала 2017 года, после введения обязательных продаж электронных полисов ОСАГО, — прокомментировал директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук. — В Сети стали активно появляться сайты — клоны страховых компаний либо сайты страховых посредников, предлагающих оформить е-ОСАГО. Однако по законодательству посредничество в этой сфере запрещено, и электронные полисы могут продавать только сами страховщики. Теперь нелегальным компаниям и недобросовестным посредникам будет значительно сложнее вводить в заблуждение потребителя».

