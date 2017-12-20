На текущий момент акционерами банка являются физические лица — члены совета директоров. Доли в 64,53% и 26,32% акций банка принадлежат соответственно Денису Исаеву и Патимат Якубовой — сыну и супруге экс-депутата Госдумы от Дагестана, а также создателя многопрофильного краснодарского холдинга «Европа-Инвест» Ризвангаджи Исаева. Члену совета партнерства СРО НП «Межрегиональная Гильдия Строителей» Юрию Чуйкову принадлежит еще 9,15%.

Газтрансбанк ООО «КБ «ГТ банк» (Газтрансбанк) — небольшой по размеру активов региональный банк (Республика Адыгея), занимающий лидирующие позиции в своем регионе. Кредитная организация ориентирована на кредитование корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования — средства физических лиц и собственные средства.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,89 млрд рублей (261-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,84 млрд, кредитный портфель — 5,21 млрд, обязательства перед населением — 4,30 млрд.