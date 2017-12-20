Газтрансбанк, базирующийся в настоящий момент в Краснодаре, понизил ставки по двум вкладам.
«Надежный» (на год) открывается теперь под 7,75% (вместо 8%), а «Солидный» (на полтора года) — под 7,5% годовых (до этого — под 8,25%). Минимальная сумма двух вкладов — 50 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Депозиты можно пополнять.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,89 млрд рублей (261-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,84 млрд, кредитный портфель — 5,21 млрд, обязательства перед населением — 4,30 млрд.