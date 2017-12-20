Альфа-Банк запустил сервис заказа наличных средств через мобильное приложение, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«Заказ наличных в мобильном банке «Альфа-Мобайл» через сервис «Заказ наличных через каналы удаленного доступа» теперь доступен всем клиентам банка», — говорится в релизе.



Сервис позволяет заказать наличные средства с личных счетов с помощью смартфона и получить их уже на следующий день.



«Клиентам нет больше необходимости лишний раз приходить в отделение для оформления заказа или дозваниваться в центр поддержки клиентов для оформления заявки», — отметила директор по налично-денежному обращению Альфа-Банка Надежда Малюх.