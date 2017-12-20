Альфа-Банк запустил сервис заказа наличных средств через мобильное приложение, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«Заказ наличных в мобильном банке «Альфа-Мобайл» через сервис «Заказ наличных через каналы удаленного доступа» теперь доступен всем клиентам банка», — говорится в релизе.
Сервис позволяет заказать наличные средства с личных счетов с помощью смартфона и получить их уже на следующий день.
«Клиентам нет больше необходимости лишний раз приходить в отделение для оформления заказа или дозваниваться в центр поддержки клиентов для оформления заявки», — отметила директор по налично-денежному обращению Альфа-Банка Надежда Малюх.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 659,54 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 314,65 млрд, кредитный портфель — 1 628,95 млрд, обязательства перед населением — 748,45 млрд.