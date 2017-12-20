Банк «Рублев» изменил ставки по некоторым вкладам в рублях и долларах. «уДачный» (от 30 тыс. рублей на 400 дней) открывается под 7,6% (вместо 7,75%), а «Светлое будущее» (от 50 тыс. рублей, 500 долларов на 370 дней) в рублях — под 7% (вместо 6%), в долларах — под 0,5% годовых (прежде — под 0,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Доходность «Персонального» (от 25 тыс. долларов на 370 дней) составит 1,4% годовых (вместо 1,25%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Стабильный» (от 200 тыс. рублей, 3 тыс. долларов на 90, 180, 270, 370 и 730 дней) в рублях оформляется под 6,5—8,25% (прежде — под 6,5—8,35%), в долларах — под 0,2—1,4% годовых (вместо 0,2—1,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.
По «Доходному» (от 200 тыс. рублей на 730 дней) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита составит 5,83% (вместо 5,88%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Все вклады, за исключением «Стабильного», можно пополнять.
АО «КБ «Рублев» — небольшой по размеру активов московский банк, ориентированный на кредитование и обслуживание юридических лиц, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физлиц. Банк является активным участником денежного рынка. Кредитная организация контролируется собственниками НК «Нобель Ойл» и обслуживает в том числе ее финансовые потоки.
На сегодняшний день основными бенефициарами фининститута являются основатель, совладелец и президент ЗАО «НК «Нобель Ойл» Григорий Гуревич (58,33%), а также миноритарные акционеры указанной НК, в числе которых супруга Григория Гуревича Вера Артякова (через различные структуры контролирует 37,04% акций банка) и их дочь Мария Назарова (0,23%). В числе конечных бенефициаров кредитной организации также значится Игорь Горлушкин (4,40%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 17,59 млрд рублей (170-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,08 млрд, кредитный портфель — 11,23 млрд, обязательства перед населением — 12,55 млрд.