Президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Ранее его приняли Госдума и Совет Федерации РФ. «Законопроект устанавливает обязанность учета взносов на обязательное пенсионное страхование в 2020 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Такой подход без изменения тарифа страхового взноса в настоящее время реализован в действующем законодательстве в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих в 2014—2019 годах», — отмечалось в документе.

По мнению депутатов, эти меры не уменьшат объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, а реализация инициативы уменьшит трансферт на обязательное пенсионное страхование, передаваемый из федерального бюджета бюджету ПФР в 2020 году, по предварительной оценке, на 551,3 млрд рублей.

Отметим, с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты граждан направляются в страховую часть — на выплаты нынешним пенсионерам.