Оренбургский банк «Русь» уменьшил ставки по кредитным картам, выпускаемым в категориях Masterсard Standard и Masterсard Gold, на 0,5 процентного пункта.
«Процентная ставка привязана к ключевой ставке Центрального банка РФ. Центральный банк РФ снизил 15 декабря ключевую ставку до 7,75% годовых», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.
По картам с льготным периодом 55 дней устанавливаются следующие ставки: по «стандартной» карте — 23,75% годовых, по «золотой» — 22,75%, для сотрудников бюджетной сферы — 21,75% и 20,75% соответственно. Плата за выпуск Masterсard Standard взимается в размере 1 тыс. рублей, Masterсard Gold — 2 тыс. рублей.
По «стандартной» и «золотой» картам с льготным периодом длительностью 100 дней ставки составят 25,75% и 24,75% годовых соответственно, для сотрудников бюджетной сферы — 23,75% и 22,75%. Стоимость выпуска Masterсard Standard составит 2 тыс. рублей, Masterсard Gold — 4 тыс. рублей.
Грейс-период распространяется на все операции по карте, в том числе на снятие наличных. Максимальный кредитный лимит для сотрудников бюджетных организаций равен 200 тыс. рублей, для остальных клиентов — 100 тыс. рублей по Masterсard Standard и 200 тыс. по Masterсard Gold.
Комиссия за снятие денежных средств в устройствах банка по картам с льготным периодом 100 дней равна 5,5% от суммы операции, в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций — 6%, но не менее 350 рублей. По остальным картам комиссии составляют 3,5% при снятии средств в устройствах банка и 4%, минимум 250 рублей, в банкоматах и кассах сторонних банков.
ООО «ОИКБ «Русь» — небольшой региональный банк, основным владельцем которого выступает правительство Оренбургской области. Ключевые направления деятельности — кредитование малого и среднего бизнеса, а также ипотечное кредитование частных лиц, обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады.
На текущий момент основным акционером банка выступает Оренбургская область в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области с долей в 82,92% в капитале банка (напрямую и через АО «Банк Оренбург»). Доля в 0,13% принадлежит миноритариям.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,74 млрд рублей (264-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,15 млрд, кредитный портфель — 3,14 млрд, обязательства перед населением — 4,75 млрд.