Оренбургский банк «Русь» уменьшил ставки по кредитным картам, выпускаемым в категориях Masterсard Standard и Masterсard Gold, на 0,5 процентного пункта.

«Процентная ставка привязана к ключевой ставке Центрального банка РФ. Центральный банк РФ снизил 15 декабря ключевую ставку до 7,75% годовых», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.

По картам с льготным периодом 55 дней устанавливаются следующие ставки: по «стандартной» карте — 23,75% годовых, по «золотой» — 22,75%, для сотрудников бюджетной сферы — 21,75% и 20,75% соответственно. Плата за выпуск Masterсard Standard взимается в размере 1 тыс. рублей, Masterсard Gold — 2 тыс. рублей.

По «стандартной» и «золотой» картам с льготным периодом длительностью 100 дней ставки составят 25,75% и 24,75% годовых соответственно, для сотрудников бюджетной сферы — 23,75% и 22,75%. Стоимость выпуска Masterсard Standard составит 2 тыс. рублей, Masterсard Gold — 4 тыс. рублей.



Грейс-период распространяется на все операции по карте, в том числе на снятие наличных. Максимальный кредитный лимит для сотрудников бюджетных организаций равен 200 тыс. рублей, для остальных клиентов — 100 тыс. рублей по Masterсard Standard и 200 тыс. по Masterсard Gold.

Комиссия за снятие денежных средств в устройствах банка по картам с льготным периодом 100 дней равна 5,5% от суммы операции, в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций — 6%, но не менее 350 рублей. По остальным картам комиссии составляют 3,5% при снятии средств в устройствах банка и 4%, минимум 250 рублей, в банкоматах и кассах сторонних банков.