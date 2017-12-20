ООО «Страховая компания «Андромеда» (Москва, номер в госреестре страхового дела 2982) передает обязательства по договорам страхования (страховой портфель) другому столичному страховщику — ООО «Страховая компания «АСКОР». Уведомление об этом опубликовано на сайте Центробанка.

Как следует из сообщения, основанием для передачи портфеля является решение единственного участника СК «Андромеда» о добровольном отказе компании от страховой деятельности.

В частности, компании «АСКОР» передается портфель «Андромеды» по добровольному имущественному страхованию и личному страхованию. СК «АСКОР» удовлетворяет требованиям к финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принимаемых обязательств, подчеркивается в сообщении.



Страхователи могут в течение 45 дней с момента опубликования уведомления о передаче портфеля письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договор будет досрочно прекращен и клиенту будет возвращена часть страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал.



Андромеда ООО «Страховая компания «Андромеда» – небольшая по размеру сборов универсальная страховая организация. По итогам 2016 года общество заняло 158-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 41-е место в сегменте страхования имущества юридических лиц (97,9% страхового портфеля). Компания не имеет дочерних, ассоциированных организаций, филиалов и обособленных подразделений. Головной офис находится в Москве.