С момента начала кассовой реформы в России сбой, который произошел в среду, оказался самым сильным из зафиксированных ранее. Такую точку зрения высказал генеральный директор и основатель компании «Эвотор» Андрей Романенко.

«Сбой такого масштаба произошел впервые с начала кассовой реформы. Некоторые торговые точки не знали, как реагировать, поэтому решили приостановить работу. Но проблема была с кассами лишь одного производителя, других сбой не затронул», — отметил он.

По его словам, с одной стороны, это просто техническая ситуация, и она довольно простая: для восстановления работы кассы достаточно перезагрузить прошивку. Просто потребовалось некоторое время на то, чтобы разобраться, что делать, так как сбой произошел ночью, но ФНС отреагировала оперативно, и в 10:00 всем крупным сетям уже пришло письмо с разъяснениями и инструкциями. Тех предпринимателей, которые не могут отправлять чеки в ОФД из-за сбоя касс, ФНС не станет штрафовать. Бумажные чеки, которые продолжают выдавать кассы, будут считаться легальными», — сказал Романенко.

С другой стороны, все производители кассовой техники, даже те, кого эта проблема не коснулась напрямую, уже проверили свои коды на подобную ошибку. «Это значит, такой же сбой не повторится. И для молодой отрасли это важно — уметь оперативно и сообща справляться с возможными проблемами», — заявил гендиректор.

Как сообщалось ранее, в среду столичная сеть магазинов «Магнолия» временно приостановила работу из-за сбоя касс.