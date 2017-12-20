Хабаровский банк «Уссури» уменьшил ставки по депозитам юрлиц на 0,5 процентного пункта.



«Уссури — Партнер» можно разместить на девять месяцев под 7,75% годовых. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Возможны пополнение и досрочное расторжение договора по льготным ставкам. Есть возможность выбора схемы выплаты процентов: капитализация, на расчетный счет (ежемесячно, ежеквартально, в день окончания срока депозита).

Депозит «Уссури — Лучший выбор» открывается в рублях на год. Первые шесть месяцев ставка — 8%, вторые — 7% годовых. Ставка за весь срок размещения составит 7,5% годовых. Минимальная сумма вложения — 500 тыс. рублей. Предусмотрена возможность пополнения счета, частичного снятия средств и досрочного расторжения договора. Возможен выбор схемы выплаты процентов: капитализация, без капитализации (на расчетный счет).

Депозит «Классический» размещается теперь под 2,75—7,75% годовых. Минимальный лимит суммы депозита — 100 тыс. рублей. Сроки: один, два, три, шесть и двенадцать месяцев. Есть возможность пополнения. Отсутствует право досрочного отзыва депозита.

«Оптимальный» открывается под 4,75—6,75% годовых в зависимости от размера неснижаемого остатка от предложенной суммы депозита и размера возможной суммы снятия и пополнения от предложенной суммы депозита. Минимальный лимит суммы депозита — 200 тыс. рублей. Срок — от трех до 12 месяцев, один год. Есть возможность пополнения и частичного отзыва средств с депозита.

«Уссури VIP» размещается под 8,5% годовых на десять месяцев. Сумма размещения — от 10 млн рублей. Возможно пополнение депозита до 50 млн рублей, а также есть возможность досрочного или частичного отзыва денежных средств.