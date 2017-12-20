География денежных переводов без открытия счета «Золотая корона» расширилась благодаря подключению к сервису новых направлений — Сербии и Македонии.



Клиентам доступны 413 пунктов обслуживания на всей территории Сербии и 25 офисов в крупнейших городах Македонии.

Тариф на осуществление денежных переводов «Золотая корона» в Сербию и Македонию составляет 1,5% независимо от суммы перевода.

Кроме того, для обоих направлений действует предложение — «Тариф 0%» для валютных переводов с конвертацией по курсу системы на момент осуществления трансакции. Валюта выдачи переводов в Сербии и Македонии — евро.