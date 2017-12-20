СДМ-Банк и компания «Неофлекс» объявляют о завершении совместного проекта по запуску мобильного банка для частных клиентов.

«Обновленный мобильный банк предоставляет клиентам большое количество дополнительных возможностей, делая их взаимодействие с банком более удобным и современным. Это именно то, к чему мы стремимся: обеспечить комфорт при использовании банковских сервисов», — прокомментировал результаты проекта заместитель председателя правления СДМ-Банка Олег Илюхин.

В результате проекта клиенты мобильного СДМ-Банка получили дополнительные возможности:

  • расширенный список платежей и переводов;
  • перевод по номеру телефона с возможностью выбора получателя из телефонной книги;
  • переводы с карты на карту;
  • отображение отделений и банкоматов на карте;
  • связь с сотрудниками банка по e-mail или телефону;
  • сегментация расходов по разным сферам (продуктовые магазины, АЗС, кафе и т. д.);
  • быстрый доступ к специальным предложениям для держателей пластиковых карт СДМ-Банка;
  • реализован принцип омниканальности интернет-банка и мобильного банка в работе с платежами и переводами.

«Интеграция с мобильным банком — отдельный класс задач, который имеет свои требования. В этом смысле подобный проект был для нас вызовом. Команда «Неофлекс» в данном проекте выполнила больше, чем типовую интеграцию мобильного банка. Фактически был создан дополнительный слой бизнес-логики поверх существующих сервисов, наполнивший индивидуальным функционалом коробочный продукт — мобильный банк», — рассказывает о проекте директор бизнес-направления SOA компании «Неофлекс» Юрий Корнвейц.

СДМ-Банк ПАО «СДМ-Банк» — среднее по размеру активов московское финучреждение. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг и привлечение средств населения во вклады. Основным источником фондирования выступают вклады физических лиц (54,5%).
На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров Анатолий Ландсман (67,02%), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) (15,00%), инвестфонд Firebird Avrora Fund (8,50%), Евгений Малиновский (2,77%), Кира Солнцева (0,12%), председатель правления, член совета директоров Максим Солнцев (0,04%), член совета директоров Анатолий Ридник (0,02%), Александр Телушкин (0,01%). Доля в 6,52% акций приходится на миноритариев.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 56,45 млрд рублей (90-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,63 млрд, кредитный портфель — 17,28 млрд, обязательства перед населением — 31,72 млрд.