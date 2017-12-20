СДМ-Банк и компания «Неофлекс» объявляют о завершении совместного проекта по запуску мобильного банка для частных клиентов.



«Обновленный мобильный банк предоставляет клиентам большое количество дополнительных возможностей, делая их взаимодействие с банком более удобным и современным. Это именно то, к чему мы стремимся: обеспечить комфорт при использовании банковских сервисов», — прокомментировал результаты проекта заместитель председателя правления СДМ-Банка Олег Илюхин.



В результате проекта клиенты мобильного СДМ-Банка получили дополнительные возможности:

расширенный список платежей и переводов;

перевод по номеру телефона с возможностью выбора получателя из телефонной книги;

переводы с карты на карту;

отображение отделений и банкоматов на карте;

связь с сотрудниками банка по e-mail или телефону;

сегментация расходов по разным сферам (продуктовые магазины, АЗС, кафе и т. д.);

быстрый доступ к специальным предложениям для держателей пластиковых карт СДМ-Банка;

реализован принцип омниканальности интернет-банка и мобильного банка в работе с платежами и переводами.

«Интеграция с мобильным банком — отдельный класс задач, который имеет свои требования. В этом смысле подобный проект был для нас вызовом. Команда «Неофлекс» в данном проекте выполнила больше, чем типовую интеграцию мобильного банка. Фактически был создан дополнительный слой бизнес-логики поверх существующих сервисов, наполнивший индивидуальным функционалом коробочный продукт — мобильный банк», — рассказывает о проекте директор бизнес-направления SOA компании «Неофлекс» Юрий Корнвейц.