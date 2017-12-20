Потребительские цены в России за период с 12 по 18 декабря выросли на 0,1%, свидетельствуют опубликованные в среду данные Росстата. На этом уровне инфляция в стране держится четвертую неделю подряд.

С начала месяца цены выросли на 0,3%, а с начала года — на 2,4%. В целом за декабрь 2016 года инфляция составила 0,4%, напоминает статистическое ведомство.

«За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,2%, рыбу мороженую, колбасу полукопченую, масло сливочное, молоко, сметану, творог, маргарин, пшено и печенье — на 0,2—0,4%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 1%, сахар-песок — на 0,8%, кур и водку — на 0,2%, — говорится в сообщении Росстата. — Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,8%, в том числе на помидоры и огурцы — 7,8% и 4,9% соответственно». Автомобильный бензин подорожал на 0,4%, а дизельное топливо — на 0,6%.

Как сообщалось ранее, в ноябре потребительские цены в РФ повысились на 0,2% по отношению к предыдущему месяцу, а в годовом выражении инфляция замедлилась до 2,5% с октябрьских 2,7%. В Минэкономразвития ожидают, что годовая инфляция в декабре может составить 2,5—2,6%.