Агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности БыстроБанку на уровне «ruBB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.



Среди основных факторов, оказывающих положительное влияние на рейтинговую оценку, выделены высокие показатели рентабельности в сочетании с высокой операционной эффективностью деятельности. Агентство также отмечает, что специализация банка на автокредитах позволяет диверсифицировать кредитные риски по небольшим заемщикам. Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывают хорошие позиции банка на рынке автокредитования, адекватные показатели краткосрочной ликвидности и высокое кредитное качество портфеля ценных бумаг на балансе.

Кроме того, агентством положительно оцениваются приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля, широкая география деятельности и низкий уровень валютных рисков.

Негативное влияние на рейтинг оказывает высокий уровень просроченной задолженности по кредитам физлиц. При этом оптически значимый объем просроченной задолженности на балансе обусловлен особенностями работы банка с проблемными кредитами: банк самостоятельно взыскивает просроченную задолженность вместо ее переуступки коллекторам или списания.

Давление на рейтинг оказывают высокая зависимость ресурсной базы банка от средств физлиц (включая индивидуальных предпринимателей) как основного источника фондирования при их низкой географической диверсификации и незначительный объем источников рыночной дополнительной ликвидности.

Среди прочих негативных факторов агентство выделяет уязвимость запаса прочности по достаточности капитала к обесценению ссудной задолженности в условиях недостаточно широкой практики использования дифференцированных ставок резервирования внутри категорий качества. Вместе с тем агентство обращает внимание на консервативный подход банка к определению самой категории качества ссудной задолженности. Ограничивает уровень рейтинга высокая концентрация бизнеса банка на одном кредитном сегменте и поддержание умеренно высокого значения норматива долгосрочной ликвидности в анализируемом периоде, что обусловлено спецификой бизнес-модели банка, при которой среднесрочные автокредиты фондируются за счет средств физлиц более короткой срочности.