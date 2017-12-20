Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение штрафов за неисполнение закона о регулировании деятельности мессенджеров.



Предусмотрено внесение в главу 13 КоАП («Административные правонарушения в области связи и информации») новой статьи 13.39, касающейся организаторов работы мессенджеров, — «Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями». Согласно ей, неисполнение организатором мессенджера обязанностей, установленных законодательством РФ об информации, информационных технологиях и защите информации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс., на юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.



В статье дается примечание, что за предусмотренные ею административные правонарушения лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Предполагается вступление поправок в силу с 1 января 2018 года.

Документ был принят Госдумой 13 декабря и одобрен Советом Федерации 15 декабря.