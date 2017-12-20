Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила о том, что произошедший сбой в работе онлайн-касс в России ликвидирован.



«Да, сбой ликвидирован», — сказал глава АКИТ Алексей Федоров.

«Мы очень благодарны ФНС за такую оперативную работу. Ретейл практически не успел понести потерь, максимум 10 миллиардов рублей. Это очень маленькая сумма на фоне оборотов ретейла в России на уровне 34 триллионов рублей. Это очень мало, это те деньги, которые покупатели не успели внести в восточной части России», — сказал он.

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейших ретейлеров, работающих на рынке РФ, сообщили, что сбой ликвидирован еще не полностью.

«Последствия этой ошибки затронули только часть магазинов некоторых крупных торговых сетей и уже почти устранены везде, где проявились», — сказал пресс-секретарь АКОРТ Роман Черниговцев.

Между тем в пресс-службе ФНС заявили, что сбой в работе онлайн-касс на данный момент практически ликвидирован, а оставшиеся единичные случаи будут устранены в ближайшее время.

«Сбой в работе онлайн-касс практически ликвидирован. Оставшиеся единичные случаи сбоя будут устранены в самое ближайшее время. В любом случае ситуация не оказывает влияния на процесс торговли, так как ФНС разъяснила имеющиеся в настоящее время в законодательстве возможности осуществлять в данном случае торговлю без касс», — отметили в ФНС.



Массовый сбой в работе онлайн-касс производства «Штрих-М», «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ-Измеритель» произошел 20 декабря, в 1:00 мск, следует из разъяснительного письма замглавы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Владельцы онлайн-касс, у которых произошел сбой, не будут привлекаться к административной ответственности за расчеты без контрольно-кассовой техники, так как их вина отсутствует, подчеркнул Егоров.



Сбой затронул около 9% рынка российского ретейла, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли.