Агентство по страхованию вкладов хочет через суд взыскать с бывших топ-менеджеров банка «Пурпе» почти 317 млн рублей. Уведомление об этом опубликовано на сайте АСВ.

«19 декабря 2017 года в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры агентством направлено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Франца С. В., Гумело С. В., Крючкова Е. А., Ломакина Д. К., Епишкина А. А., контролировавших кредитную организацию, в общем размере 316,792 млн рублей», — сообщает агентство.

Банк «Пурпе» лишился лицензии 16 октября 2014 года. Арбитраж ХМАО по иску ЦБ принял решение о принудительной ликвидации кредитной организации, однако АСВ, на которое были возложены функции ликвидатора, впоследствии обратилось в суд с заявлением о банкротстве банка и после удовлетворения этого заявления в ноябре 2015 года было назначено конкурсным управляющим.

Напомним, на момент отзыва лицензии у банка Сергей Франц занимал пост председателя правления, Светлана Гумело и Евгений Крючков входили в правление; Гумело, а также Дмитрий Ломакин входили в совет директоров банка.

Как указывает АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что виновными действиями ответчиков банку был причинен ущерб; это сделало невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме. В частности, контролирующими лицами совершались действия по замене ликвидных активов банка (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность технических компаний и физических лиц, не имеющих финансовой возможности исполнить обязательства по возврату денежных средств.



Незадолго до отзыва лицензии у банка стало известно об аресте председателя совета директоров и крупнейшего акционера «Пурпе» Алексея Евдокимова в рамках расследования обстоятельств хищения 122 млн рублей у РЖД.

