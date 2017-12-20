Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность проработки механизма, аналогичного ипотеке, для покупки коммерческой недвижимости в жилых домах малым и средним бизнесом. Об этом она сообщила на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.



«Мы действительно готовы в дальнейшем проработать регулирование, связанное с коммерческой недвижимостью. Но здесь наш подход во многом будет аналогичен ипотеке. Мы не должны допускать мыльных пузырей», — сказала она, отвечая на вопрос президента общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина о возможности создания механизма по покупке нежилых помещений малым и средним бизнесом.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что использование жилых помещений под нежилые не всегда нравится жителям. «Гражданам не всегда нравится. Тихий офис — это одно, а если это шумное предприятие, то это совсем другая история. Но подход понятен и оправдан», — добавил Путин.

Как ранее заявлял Калинин, проработка такого механизма могла бы позволить малому и среднему бизнесу больше инвестировать в нежилые помещения, а покупка нежилых помещений приведет в конечном счете к увеличению налоговой базы регионов.