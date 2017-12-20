Банк «ФК Открытие» докапитализирует свою «дочку» СК «Росгосстрах» на 42,2 млрд рублей до конца 2017 года, сообщили в пресс-службе банка. Эти средства в рамках санации «ФК Открытие» выделит ЦБ.
«Банк «ФК Открытие» подтверждает, что до конца 2017 года окажет финансовую помощь в размере 42,2 миллиарда рублей своей дочерней компании СК «Росгосстрах». Это решение принимается в целях обеспечения долгосрочного устойчивого развития «Росгосстраха». Предоставление финансовой помощи страховой компании предусмотрено в рамках докапитализации банка «ФК Открытие», осуществленной Банком России в декабре 2017 года», — отметил представитель банка.
Вопрос о безвозмездном вкладе в имущество включен в повестку заседания совета директоров «Росгосстраха», которое пройдет 22 декабря.
«Такого рода договора должны быть одобрены советом директоров до их заключения», — сказали в пресс-службе страховщика.
В 2017 году банк «ФК Открытие» уже вложил в «Росгосстрах» в общей сложности 64 млрд рублей, из них 24 млрд рублей поступили в сентябре, уже после перехода банка под контроль ЦБ.
«Росгосстрах» попал в периметр санации «ФК Открытие» в августе 2017 года. Убыток страховщика по МСФО по итогам 2016 года составил 33,3 млрд рублей, в компании объясняли это проблемами рынка ОСАГО.
С декабря 2017 года владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие» является Банк России.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.
ПАО СК «Росгосстрах» – универсальная компания, головная компания в структуре крупнейшей российской страховой группы «Росгосстрах». В 2016 году компания заняла второе место на страховом рынке РФ по размеру собранной премии и стала лидером по сборам в сегменте ОСАГО. В структуре страхового портфеля по итогам 2016 года наиболее существенные доли приходятся на ОСАГО (44,78%), каско (18,67%), страхование имущества граждан (13,68%). Компания имеет более 3500 офисов во всех регионах страны. Головной офис расположен в Москве. До конца 2016 года компания контролировалась братьями Хачатуровыми. В настоящий момент ПАО СК «Росгосстрах», вместе с ООО НПФ «РГС» и ПАО «Росгосстрах Банк», перешли под управление Банка «ФК Открытие», основным инвестором которого в августе стал Банк России.