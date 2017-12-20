Банк «ФК Открытие» докапитализирует свою «дочку» СК «Росгосстрах» на 42,2 млрд рублей до конца 2017 года, сообщили в пресс-службе банка. Эти средства в рамках санации «ФК Открытие» выделит ЦБ.

«Банк «ФК Открытие» подтверждает, что до конца 2017 года окажет финансовую помощь в размере 42,2 миллиарда рублей своей дочерней компании СК «Росгосстрах». Это решение принимается в целях обеспечения долгосрочного устойчивого развития «Росгосстраха». Предоставление финансовой помощи страховой компании предусмотрено в рамках докапитализации банка «ФК Открытие», осуществленной Банком России в декабре 2017 года», — отметил представитель банка.

Вопрос о безвозмездном вкладе в имущество включен в повестку заседания совета директоров «Росгосстраха», которое пройдет 22 декабря.

«Такого рода договора должны быть одобрены советом директоров до их заключения», — сказали в пресс-службе страховщика.

В 2017 году банк «ФК Открытие» уже вложил в «Росгосстрах» в общей сложности 64 млрд рублей, из них 24 млрд рублей поступили в сентябре, уже после перехода банка под контроль ЦБ.

«Росгосстрах» попал в периметр санации «ФК Открытие» в августе 2017 года. Убыток страховщика по МСФО по итогам 2016 года составил 33,3 млрд рублей, в компании объясняли это проблемами рынка ОСАГО.

С декабря 2017 года владельцем свыше 99,9% акций банка «ФК Открытие» является Банк России.



Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупный универсальный банк. Обладает хорошо развитой сетью подразделений. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.