Ассоциация «Финтех» утвердила функциональные требования к технической реализации прототипа платформы системы быстрых платежей, которую разрабатывают банки — члены ассоциации при участии Банка России. По замыслу ее создателей, благодаря платформе банки смогут предложить клиентам быстрые и удобные сервисы в дополнение к традиционным операциям по банковским картам.



Как сообщила первый заместитель председателя Банка России, председатель наблюдательного совета Ассоциации Ольга Скоробогатова, концепция платформы была утверждена в октябре. Сейчас ассоциация приступает к собственно разработке и в начале 2018 года — к тестированию прототипа платформы, которое продлится несколько месяцев. По его итогам будет принято решение о сроках запуска проекта в промышленную эксплуатацию.

«Внедрение системы позволит снизить стоимость таких переводов и предоставить нашим гражданам услуги на качественно новом уровне. Осуществлять переводы можно будет в режиме 24/7/365 при помощи лишь мобильного телефона», — указала Скоробогатова.

На первом этапе пользователям будут доступны переводы между физическими лицами, а также от физического лица юридическому, в том числе оплата услуг в рамках электронной коммерции, налогов, штрафов и другие услуги. Предполагается, что любой перевод будет осуществляться простым, понятным и безопасным способом, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты, а также аккаунту в социальных сетях, привязанных к личным кабинетам их владельцев в системе «Госуслуги». Перевод будет мгновенным и безотзывным. Таким образом, через секунды после отправки платежа получатель сможет воспользоваться денежными средствами, а отправитель узнает, что деньги дошли по назначению.