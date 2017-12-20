РосЕвроБанк скорректировал условия ипотечного кредитования. Теперь минимальная ставка по программам «Новостройка», «Квартира», «Апартаменты» и «Рефинансирование» применяется при сумме кредита более 5 млн рублей и составляет 9,6% годовых. В случае если сумма кредита не достигает данного уровня, ставка остается на прежнем уровне и равняется 9,75% годовых (10,25% годовых для апартаментов).



Обновленная процентная ставка по кредиту на покупку загородного дома в поселке «Медная подкова» варьируется от 10,25% до 11,75% годовых (ранее — 12,25—13,25%).

Кредиты под залог имеющейся у заемщика в собственности недвижимости предоставляются под 10,25% годовых (прежде ставка варьировалась от 14,5% до 14,75%).

«При желании заемщик может дополнительно снизить ставку на 0,5; 1; 1,5 процентного пункта за счет уплаты единовременной комиссии в размере 1,5%; 2,9%; 4% от суммы кредита. При отказе от личного/титульного либо обеих страховок итоговая ставка увеличится на 2; 1; 3 процентных пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Минимальный первоначальный взнос заемщика по-прежнему составляет 15% собственных средств от стоимости квартиры, 20% — апартаментов и загородного дома. Кредиты на рефинансирование и под залог недвижимости выдаются на сумму до 85% и 70% от стоимости залога соответственно. Максимальная сумма финансирования зависит от программы и может достигать 20 млн рублей. Срок кредитования варьируется до 20 лет.