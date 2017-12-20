РосЕвроБанк скорректировал условия ипотечного кредитования. Теперь минимальная ставка по программам «Новостройка», «Квартира», «Апартаменты» и «Рефинансирование» применяется при сумме кредита более 5 млн рублей и составляет 9,6% годовых. В случае если сумма кредита не достигает данного уровня, ставка остается на прежнем уровне и равняется 9,75% годовых (10,25% годовых для апартаментов).
Обновленная процентная ставка по кредиту на покупку загородного дома в поселке «Медная подкова» варьируется от 10,25% до 11,75% годовых (ранее — 12,25—13,25%).
Кредиты под залог имеющейся у заемщика в собственности недвижимости предоставляются под 10,25% годовых (прежде ставка варьировалась от 14,5% до 14,75%).
«При желании заемщик может дополнительно снизить ставку на 0,5; 1; 1,5 процентного пункта за счет уплаты единовременной комиссии в размере 1,5%; 2,9%; 4% от суммы кредита. При отказе от личного/титульного либо обеих страховок итоговая ставка увеличится на 2; 1; 3 процентных пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Минимальный первоначальный взнос заемщика по-прежнему составляет 15% собственных средств от стоимости квартиры, 20% — апартаментов и загородного дома. Кредиты на рефинансирование и под залог недвижимости выдаются на сумму до 85% и 70% от стоимости залога соответственно. Максимальная сумма финансирования зависит от программы и может достигать 20 млн рублей. Срок кредитования варьируется до 20 лет.
АО «АКБ «РосЕвроБанк» — крупный столичный банк, большая часть бизнеса которого сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности финансовой организации — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады, работа с на денежном и долговом рынках, валютные операции. Мажоритарный акционер РосЕвроБанка — REG Holding Limited (64,66%), среди конечных бенефициаров которого Сергей Гришин и члены совета директоров кредитной организации. В списке акционеров РосЕвроБанка также Европейский Банк Реконструкции и Развития, немецкая корпорация DEG и ПАО «Совкомбанк».
На данный момент компании REG Holding Limited принадлежит 64,66% акций банка. Конечными бенефициарами банка через указанную организацию выступают член совета директоров банка Сергей Гришин (27,56% акций в капитале банка), председатель совета директоров Андрей Суздальцев (10,63%), председатель правления Илья Бродский (12,37%), Антон Бесаев (3,31%), члены правления Дмитрий Суздальцев и Олег Вершинин (по 0,37%). Стоит добавить, что Сергей Гришин и Андрей Суздальцев в настоящее время являются директорами компании RosEuroDevelopment Holding Corporation. Строительная организация с соответствующим российским названием «РосЕвроДевелопмент» наряду с АКБ «РосЕвроБанк», «РосЕвроОтель» (управление гостиничной недвижимостью) и девелоперской компанией «РосЕвроСити» (ООО «РЕ-СИТИ»), согласно данным сайта последней организации, входят в консорциум «РосЕвроГрупп».
Совкомбанку напрямую и через участие в REG Holding Limited принадлежит 28,67% акций банка. Еще 11% акций контролирует Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), который в июне 2012 года увеличил свою долю в уставном капитале банка на 6% за счет выкупа акций у компании REG Holding Limited; Правительство Федеративной Республики Германия в лице корпорации DEG владеет 5,7% акциями банка.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 193,20 млрд рублей (45-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 32,94 млрд, кредитный портфель — 99,61 млрд, обязательства перед населением — 40,48 млрд.