Объем денежных переводов, отправленных физическими лицами из России за границу и поступивших физлицам в РФ из-за рубежа, вырос в октябре в долларовом эквиваленте по сравнению с сентябрем текущего года. Об этом свидетельствуют данные обновленной накануне сводки ЦБ «Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы в 2017 году».

В октябре из России за рубеж физлицами было отправлено переводов на 804 млн долларов в эквиваленте (против 793 млн в сентябре). Общий показатель повысился за счет переводов в страны СНГ, объем которых увеличился с сентябрьских 581 млн долларов до 592 млн, в то время как объем переводов в страны дальнего зарубежья был в октябре таким же, как и в предыдущем месяце: 212 млн.

В Россию из-за границы физлицам в октябре 2017-го поступило переводов на 209 млн долларов: 135 млн из СНГ и 74 млн из дальнего зарубежья (против сентябрьских 188 млн долларов: 118 млн из СНГ и 70 млн из дальних стран).

Отрицательное сальдо трансграничных переводов, то есть превышение сумм денежных переводов из РФ над суммами переводов в Россию, составило в октябре текущего года 596 млн долларов против 605 млн в сентябре-2017.

Октябрьские показатели «исходящих» и «входящих» переводов продемонстрировали рост в годовом выражении. Так, в 2016-м объем переводов из РФ и в Россию составлял в октябре 709 млн и 181 млн долларов соответственно.



Как следует из материалов Центробанка, статистика текущего года учитывает переводы через Anelik (с января по июль), InterExpress (с января по март), Blizko, Contact, Western Union, «Золотую корону», UNIStream, «Лидер», а также через Почту России. Напомним, платежная система InterExpress официально была исключена из реестра ЦБ в середине мая 2017 года из-за отзыва лицензии у ее оператора (Интеркоопбанка), а 10 августа из реестра выбыла платежная система Anelik по той же причине (ее оператором выступал банк «Анелик Ру», лишившийся лицензии 9 августа этого года).