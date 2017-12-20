В Высоком суде Лондона началось рассмотрение иска ПриватБанка к бывшим собственникам кредитной организации. Об этом сообщает украинское издание ZN.UA.



Государство в лице банка обратилось в суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства ПриватБанка по рефинансированию. Украина требует до вынесения решения наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам ПриватБанка, в размере 3 млрд долларов.

Как сообщил источник, на данный момент дело находится на этапе принятия решения по обеспечительным мерам в рамках производства.

Сторону ПриватБанка в суде представляет компания Hogan Lovells.

ПриватБанк был национализирован 21 декабря 2016 года: состоялась его продажа государству за символическую плату в 1 гривну. В украинском правительстве тогда пояснили, что решение национализировать банк было принято по «рекомендации Совета национальной безопасности и обороны», чтобы «стабилизировать финансовую систему». До национализации основным владельцем ПриватБанка был миллиардер Игорь Коломойский. Сейчас акциями банка владеет Министерство финансов Украины.