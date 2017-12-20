Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг банка «Российский Капитал» до уровня «ВВВ+(RU)» с «позитивным» прогнозом. Согласно материалам АКРА, ранее у банка действовал рейтинг «BB+(RU)», присвоенный 13 июня этого года, также с «позитивным» прогнозом.

Как отмечается в сообщении агентства, повышение рейтинга отражает существенное улучшение оценки собственной кредитоспособности банка в отношении как риск-профиля, так и фондирования. «Позитивные изменения в риск-профиле банка отражают существенное улучшение качества его активов: значительная часть портфеля проблемных кредитов банка была продана Агентству по страхованию вкладов, по оставшейся части проблемных кредитов за счет докапитализации со стороны государства были созданы резервы в полном объеме. Снижение доли крупнейших клиентов в пассивах обусловило улучшение профиля фондирования банка», — говорится в релизе.

Аналитики указывают на значительную вероятность оказания банку экстраординарной поддержки органами власти. Как напоминает АКРА, единственным акционером и учредителем банка является правительство РФ (в настоящий момент напрямую, в дальнейшем — через АО «АИЖК» (АО «Дом.рф»), которое с 2018 года будет осуществлять полноценный акционерный и операционный контроль над банком). Эксперты отмечают, что «РосКап» многократно докапитализировался государством в рамках плана финансового оздоровления: в 2015—2016 годы объем вложений превысил 39 млрд рублей, в 2017-м банк получил дополнительно 15 млрд.

Акции «Российского Капитала» будут переданы АИЖК до конца года Акции банка «Российский Капитал» будут переданы в Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) до конца 2017 года. При этом название банка и агентства сменится ориентировочно через три месяца. Об этом рассказал генеральный директор АИЖК Александр Плутник на презентации обновленной стратегии единого института развития в жилищной сфере в связи с интеграцией банка «Российский Капитал».

Бизнес-профиль «Российского Капитала» («bbb-») находится на умеренном уровне и учитывает специфику его франшизы: банк входит в число крупнейших в России и, как ожидается, после его передачи в «Дом.рф» будет перепрофилирован в опорный банк группы «Дом.рф» по финансированию ипотечного кредитования и проектному финансированию жилищного строительства.

Достаточность капитала банка оценивается как слабая, что обусловлено удовлетворительными показателями достаточности регуляторного капитала, однако сохраняющейся при этом низкой операционной эффективностью деятельности кредитной организации. Регуляторный показатель достаточности основного капитала Н1.2 составлял 10% на 1 ноября против 10,3% на 1 января 2017 года, однако АКРА отмечает существенное качественное улучшение данного показателя. Ранее показатель Н1.2 поддерживался на необходимом уровне благодаря тому, что отчисления на резервы регулировались планом участия АСВ в оздоровлении банка и существенно отличались от размера резервов в соответствии с российским законодательством. После продажи значительной части проблемных активов АСВ и восстановления резервов по ним, а также докапитализации банка со стороны государства показатель достаточности капитала оценивается как реалистичный и отражающий его возросшую способность к абсорбированию возможных убытков.

Удовлетворительная оценка риск-профиля банка отражает реализацию значительной части его проблемных активов по балансовой стоимости, что позволило восстановить резервы, созданные под данные кредиты, и повысить долю кредитов, генерирующих процентный доход. Вместе с тем в кредитном портфеле банка по-прежнему сохраняется определенное количество потенциально проблемных заемщиков, доля которых в совокупном кредитном портфеле, согласно оценке АКРА, ниже 10%.

Сдерживающее влияние на оценку риск-профиля банка оказывает ожидаемое повышение концентрации на отраслях, кредитование которых связано с высоким риском (строительство и операции с недвижимостью): помимо ипотеки банк будет специализироваться на проектном кредитовании в строительстве.



«Адекватная позиция по ликвидности и фондированию обусловлена существующим профицитом позиции банка по краткосрочной ликвидности, низкой зависимостью от регуляторного фондирования, низкой концентрацией фондирования на крупнейших клиентах», — добавляют в АКРА.

