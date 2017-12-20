Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве по итогам рассмотрения дела в отношении ЮниКредит Банка признало рекламораспространителя нарушившим закон о рекламе. Основанием для возбуждения дела стало заявление физического лица, на электронный адрес которого поступала рекламная информация о деятельности банка, поясняется в сообщении Московского УФАС.

Ведомство установило факт распространения банком рекламных материалов посредством e-mail-рассылки без предварительного согласия абонента на их получение. «Потенциальный клиент банка заключил с АО «ЮниКредит Банк» договор о выпуске и использовании кредитной банковской карты, при оформлении которого он также заполнил анкету банка. Указание в данных анкеты электронного адреса клиента общество расценило как согласие на получение рекламы, которое клиент не давал», — отмечают антимонопольщики.

Они подчеркивают, что согласие абонента на получение рекламы должно быть выражено в форме, достаточной для его идентификации и подтверждения волеизъявления именно на получение сообщений рекламного характера. Московское УФАС отмечает, что у клиента банка отсутствовала объективная возможность повлиять как на условия договора, так и на содержание анкеты. Таким образом, заполнение данной анкеты не может быть приравнено к согласию на получение рекламы.

Московское УФАС России выявило в действиях ЮниКредит Банка признаки нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе, выраженные в распространении информации по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.



Антимонопольный орган напоминает, что за нарушение законодательства о рекламе статьей 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на юридическое лицо в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.