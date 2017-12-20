Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве по итогам рассмотрения дела в отношении ЮниКредит Банка признало рекламораспространителя нарушившим закон о рекламе. Основанием для возбуждения дела стало заявление физического лица, на электронный адрес которого поступала рекламная информация о деятельности банка, поясняется в сообщении Московского УФАС.
Ведомство установило факт распространения банком рекламных материалов посредством e-mail-рассылки без предварительного согласия абонента на их получение. «Потенциальный клиент банка заключил с АО «ЮниКредит Банк» договор о выпуске и использовании кредитной банковской карты, при оформлении которого он также заполнил анкету банка. Указание в данных анкеты электронного адреса клиента общество расценило как согласие на получение рекламы, которое клиент не давал», — отмечают антимонопольщики.
Они подчеркивают, что согласие абонента на получение рекламы должно быть выражено в форме, достаточной для его идентификации и подтверждения волеизъявления именно на получение сообщений рекламного характера. Московское УФАС отмечает, что у клиента банка отсутствовала объективная возможность повлиять как на условия договора, так и на содержание анкеты. Таким образом, заполнение данной анкеты не может быть приравнено к согласию на получение рекламы.
Московское УФАС России выявило в действиях ЮниКредит Банка признаки нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе, выраженные в распространении информации по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.
Антимонопольный орган напоминает, что за нарушение законодательства о рекламе статьей 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на юридическое лицо в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
АО «ЮниКредит Банк» — крупнейший в России банк с участием иностранного капитала, «дочка» одноименной европейской банковской группы. В бизнесе делает упор на кредитование крупных, средних и малых предприятий, активно развивает розничное направление. Крупнейшим источником пассивов выступают средства юрлиц. На текущий момент UniCredit S.p.A. напрямую владеет 100% акций АО «Юникредит Банк». Все акции находятся в публичном обращении.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 137,53 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 200,42 млрд, кредитный портфель — 688,19 млрд, обязательства перед населением — 209,28 млрд.