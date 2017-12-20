Клиенты Совкомбанка, владельцы карт международной платежной системы Mastercard, смогут оплачивать свои покупки по технологии Android Pay при помощи мобильных устройств или смарт-часов.

Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение Android Pay из Google Play и привязать к нему свою банковскую карту.



В августе Совкомбанк также подключил аналогичный сервис бесконтактной системы платежей Apple Pay для обладателей мобильных устройств Apple.

«Внедрение платежного сервиса Android Pay позволит клиентам банка совершать покупки моментально с помощью смартфона как полноценного платежного инструмента с высокой степенью безопасности», — отмечает управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.