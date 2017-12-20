Больше половины занятых россиян не исключают снижение или задержку заработной платы в ближайшее время и беспокоятся о сложности найти равноценную работу в случае ее потери. При этом с реальной потерей рабочего места россияне сталкиваются все реже. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ в октябре.



53% опрошенных россиян не исключают вероятность задержек заработной платы (своей или близких людей) в течение ближайших нескольких месяцев, и с марта 2017 года их число не изменилось. При этом факт реальных задержек выплат в близком окружении сегодня подтверждают 7% (в марте таковых было 8%). Каждый пятый опрошенный (20%) уверен, что такая ситуация практически невозможна (23% в марте).

Жители обеих столиц все реже выражают обеспокоенность задержками зарплат (70% в 2015 году, 54% — в марте и 41% — в октябре этого года). Наибольшая доля тех, кто не исключает возникновения такой проблемы, — среди жителей средних городов с населением 100—500 тыс. человек (60%) и среди молодых людей 18—24 лет (64%).

Снижение уровня заработной платы (своей или близких) в ближайшие несколько месяцев тревожит более половины россиян (55%), однако по сравнению с осенью 2015 года такие опасения высказывают немного реже (60% в 2015 году). В то же время снизилась доля тех, кто сообщает, что в настоящее время им уменьшили зарплату (с 10% в 2015 году до 5% сейчас), и выросло число уверенных, что этого не произойдет (с 11% до 19%).

По-прежнему пессимистичные настроения относительно оплаты труда более свойственны жителям средних по размеру городов (67% опасаются, что им понизят зарплату, против 42% в обеих столицах).

Доля россиян, у которых родственники или близкие потеряли работу за последние два-три месяца, продолжает сокращаться. Напомним, что в 2016 году об этом сообщали 46%, в марте 2017 года — уже 39%, а сейчас — 34%. Однако по-прежнему каждый десятый опрошенный указывает, что таких людей много (10%). Не знают о подобных случаях 61% россиян (48% в 2016 году).

О фактах потери работы чаще говорят жители средних городов с населением 100—500 тыс. человек (40%), хотя еще полгода назад это было в большей мере свойственно жителям столиц.

Занятые россияне стали чаще проявлять беспокойство относительно того, что равноценную работу в случае потери они не найдут или это сделать будет очень трудно (47% в марте и 53% — в октябре). Уверенность в легкости трудоустройства выражают сегодня 13%, и их число почти не меняется. Около трети (29%) полагают, что это возможно, хотя и потребуются определенные усилия. Несмотря на то что жители средних городов чаще остальных сетуют на уровень и нестабильность заработка, среди опрошенных в этих населенных пунктах больше доля тех, кто отмечает, что они без труда смогут найти схожую работу (13% против 6% среди жителей обеих столиц).

«После недавней волны оптимизаций и сокращений мы наблюдаем положительную динамику: постепенно уменьшается количество тех, кто столкнулся с фактической потерей работы, и тех, кто ожидает снижения зарплаты. Это говорит о стабилизации рынка труда, но пока, к сожалению, не о его росте. Работодатели пока не готовы увеличивать заработную плату, а также расширять штат сотрудников, что находит отражение в увеличении доли россиян, опасающихся сложностей в поиске новой работы в случае увольнения. Стоит отметить, что, согласно недавней оценке индекса eNPS, работающие россияне в целом проявляют низкую лояльность к своим работодателям, но при этом не спешат увольняться во многом из-за указанного выше страха», — отмечает руководитель направления исследований в сфере HR аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

Во время опроса НАФИ были опрошены 1 600 человек в 140 населенных пунктах 42 регионов России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.