Сотрудники главного следственного управления и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному административному округу Главного управления МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Правоохранители установили, что злоумышленники, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, за комиссионное вознаграждение осуществляли нелегальные финансовые операции. Доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 9 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). По результатам проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий к уголовной ответственности привлечены двое граждан. Им предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.

В ходе десяти обысков, проведенных в Москве, сотрудники полиции обнаружили и изъяли документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности организованной группы, две единицы компьютерной техники, мобильные телефоны и флеш-накопители, имеющие значение для уголовного дела.



В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание возможных соучастников.