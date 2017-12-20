Во всех магазинах «Евросети» Москвы и области, а также в Казани, Уфе, Самаре, Саратове, Оренбурге, Нижнем Новгороде и Ижевске стартовала продажа новой услуги — телемедицины для домашних животных. Партнером по предоставлению данной услуги выступила компания «ВетЭксперт».

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо приобрести на кассах магазинов «Евросети» конверт со страховой картой, после активации которой покупателю становятся доступны консультации лучших ветеринаров в режиме 24/7 с безлимитной экстренной доврачебной ветеринарной поддержкой. Владельцы домашних животных могут обращаться по любым удобным каналам связи: по телефону, через личный кабинет на сайте, Telegram, чат в сообществе VK. Доступны также видеоконсультации через мобильное приложение для Android.

«Далеко не во всех городах и районах есть круглосуточные ветеринарные клиники. К тому же иногда легче воспользоваться консультацией удаленно, чем вести домашнее животное в ветклинику. Уверены, что наши клиенты оценят удобство нового сервиса», — говорит директор управления телекоммуникационных услуг и финансовых сервисов «Евросети» Мария Шалина.

Программа дает возможность получить консультации по вопросам лечения, содержания и кормления домашних животных, перепроверить диагноз и многое другое. В рамках сервиса также предоставляются правовые ветеринарные консультации по вопросам перевозки и транспортировки животных.

У каждого клиента «ВетЭксперт» есть личный онлайн-кабинет. В нем хранятся карточки питомцев и вся история обращений, включая записи телефонных консультаций, что существенно расширяет возможности оказания таргетированной помощи и позволяет давать консультации исходя из истории состояния здоровья животного.