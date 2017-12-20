Национальная платежная система «Мир», Челиндбанк и компания TSYS запустили проект по подключению карт «Мир» к платежному сервису Samsung Pay.
Теперь держатели карт «Мир» Челиндбанка, использующие смартфоны Samsung, смогут подключить свои пластик к мобильному платежному сервису Samsung Pay и осуществить оплату при помощи смартфона.
«Запуск Челиндбанком проекта по подключению карт «Мир» к платежному сервису Samsung Pay в первой волне российских банков подтверждает высокий уровень технологичности банка. Стратегия банка нацелена на предоставление клиентам самых современных финансовых услуг, в том числе на базе новых платежных технологий. Банк и дальше будет играть важную роль в развитии платежных инноваций на базе карт «Мир» в партнерстве с Национальной системой платежных карт для безопасной оплаты и удобства наших клиентов» — отметила заместитель генерального директора Челиндбанка Марина Власенко.
«Успешная реализация проекта по подключению карт «Мир» к платежному сервису Samsung Pay в очередной раз продемонстрировала инновационность нашей процессинговой платформы TSYS Prime» — подчеркнул генеральный директор TSYS в России Дмитрий Филинов.
ПАО «Челиндбанк» — один из крупнейших финансовых институтов Челябинской области, стабильно входит в топ-150 крупнейших банков России. Сосредоточен преимущественно на розничном бизнесе, имеет достаточно разветвленную сеть подразделений в Челябинской области. Основным источником фондирования выступают привлеченные во вклады средства физических лиц.
В настоящее время Челиндбанк контролируется топ-менеджерами и членами их семей. Владельцами выступают председатель правления банка, член совета директоров Михаил Братишкин с супругой Людмилой (в общей сложности 11,86%), член совета директоров Татьяна Косовская и ее сыновья Павел и Алексей (совокупно 11,44%), супруги Владимир и Людмила Андрющенко (11,27%), член совета директоров Любовь Литвиненко с супругом Геннадием (совокупно 11,26%), член совета директоров Вера Клепикова и ее сын Михаил (совокупно 11,09%), Луиза Байль (10,95%), член совета директоров Зоя Кошалко с дочерью Ольгой Коробейниковой (10,85% на двоих). Поданная Великобритании Элизабет Фрэнсис владеет 5,59% акций, Игорь Кокорев — долей в 2,79%. Гражданину Республики Словакия Джозефу Козлей принадлежит 1,24% акций общества, супруги Андрей и Светлана Борисовы совокупно владеют 0,04%. На долю акционеров-миноритариев приходится еще 11,62% кредитной организации.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 48,48 млрд рублей (102-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 8,13 млрд, кредитный портфель — 27,31 млрд, обязательства перед населением — 27,41 млрд.