Национальная платежная система «Мир», Челиндбанк и компания TSYS запустили проект по подключению карт «Мир» к платежному сервису Samsung Pay.

Теперь держатели карт «Мир» Челиндбанка, использующие смартфоны Samsung, смогут подключить свои пластик к мобильному платежному сервису Samsung Pay и осуществить оплату при помощи смартфона.



«Запуск Челиндбанком проекта по подключению карт «Мир» к платежному сервису Samsung Pay в первой волне российских банков подтверждает высокий уровень технологичности банка. Стратегия банка нацелена на предоставление клиентам самых современных финансовых услуг, в том числе на базе новых платежных технологий. Банк и дальше будет играть важную роль в развитии платежных инноваций на базе карт «Мир» в партнерстве с Национальной системой платежных карт для безопасной оплаты и удобства наших клиентов» — отметила заместитель генерального директора Челиндбанка Марина Власенко.

«Успешная реализация проекта по подключению карт «Мир» к платежному сервису Samsung Pay в очередной раз продемонстрировала инновационность нашей процессинговой платформы TSYS Prime» — подчеркнул генеральный директор TSYS в России Дмитрий Филинов.