В Санкт-Петербурге в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии задержали пятерых подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что злоумышленники, используя подконтрольные им счета юридических лиц в коммерческом банке, незаконно осуществляли кассовое обслуживание компаний путем перечисления денежных средств. За период осуществления незаконной банковской деятельности на подконтрольные расчетные счета компаний по подложным договорам было перечислено более 1 млрд рублей. В результате злоумышленники извлекли доход в размере не менее 1% от перечисленных средств.

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка МВД было проведено 45 обысков в квартирах и офисах фигурантов, в результате которых задержаны пятеро подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).



В настоящее время подозреваемые задержаны на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

