Торги на российском фондовом рынке в среду завершились отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс Мосбиржи просел на 0,72% и составил 2 102,97 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,46%, до 1 129,33 пункта.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,85%, «АЛРОСы» — на 1,31%. Бумаги Московской биржи подешевели на 2,59%, «Газпрома» — на 1,09%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,85%.

«Коррекция на российском рынке акций углубляется с трудом. «Быки» никак не хотят отдавать честно завоеванного в этом году, но «тонкие» торги финала года и низкий уровень свободной ликвидности не способствуют продолжению покупок. Индекс Мосбиржи все ближе к поддержке на 2 015 пунктах, пробой которой откроет дорогу к области 2 085—2 100 пунктов. Индекс РТС способен закрепиться вблизи 1 126—1 140 пунктов в ближайшее время, ближе к нижней границе указанного коридора», — констатирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.