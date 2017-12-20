Доллар и евро завершили основную валютную сессию разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:04 мск просел на 9 копеек и составил 58,6775 рубля. Курс евро повысился на 16 копеек, остановившись на отметке 69,725 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,8325 рубля, минимальный — 58,5925. Всего за торговый день совершена 18 651 сделка на 2 млрд 240 млн 947 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,8025 рубля, минимальный — 69,375. Всего за торговый день совершено 6 036 сделок на 615 млн 210 тыс. евро.