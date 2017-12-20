За июль — сентябрь 2017 года активы паевых инвестиционных фондов (ПИФ) выросли на 2,7%, до 3 трлн 36,2 млрд рублей, а отношение этих средств на конец III квартала к ВВП за предыдущие 12 месяцев увеличилось на 0,1 процентного пункта, до 3,4%. В то же время прирост стоимости чистых активов (СЧА) ПИФов, достигшей почти 2 трлн 714 млрд рублей, составил 2,3%. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Основной вклад в рост СЧА внесла выдача паев на 77,8 млрд рублей при объеме погаше­ний лишь на 16,1 млрд рублей. Такие данные приводятся в обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов.



Нетто-приток инвестиций сопровождался увеличе­нием количества владельцев паев фондов на 13,7 тыс., до 1 млн 486,7 тыс. Это рекордный показатель в 2017 году. Кроме того, значительное влияние на динамику СЧА оказали доходы по имуществу, составляющему ПИФы, в размере 47,1 млрд рублей и отрицательная переоценка имущества (минус 48,6 млрд рублей).

При дефляции в 2,5% годовых средневзвешенная доходность всех ПИФов в III квартале 2017 года составила минус 0,2% годовых, что гораздо лучше показателя II квартала (минус 12% годовых). Отрицательная доходность стала след­ствием низкой доходности закрытых ПИФов (минус 1,5% годовых), на которые приходится более 90% стоимости чистых активов всего рынка. В то же время доходность инвестиционных ПИФов за квартал достигла 10% годовых, а доходность открытых ПИФов —19,5% годовых.