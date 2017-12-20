Задолженность «Открытие Холдинга» перед банком «Траст» равна 228 млрд рублей, сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

«Открытие Холдинг» должен 228 млрд рублей банку «Траст», — сказал он, комментируя заявление компании о невозможности возврата средств, выделенных ранее холдингу на санацию «Траста».

В среду Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало от «Открытие Холдинга» вернуть 28 млрд рублей, выделенных ранее на санацию банка «Траст». В холдинге отметили, что указанные средства остаются на депозите в банке «Траст» и не были возвращены из-за «несогласованных действий АСВ и Центробанка».