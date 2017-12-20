Российская жилищная отрасль за период с 2005 по 2016 год достигла существенных успехов: в 1,4 раза сократилась потребность населения в улучшении жилищных условий (с 61% до 45% семей), в два раза вырос объем строительства жилья по сравнению с 2004 годом — достигнут рекордный рост объемов жилищного строительства за всю историю, включая период СССР. Об этом говорится в сообщении АИЖК по итогам обсуждения жилищной сферы на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Согласно данным, которые приводит АИЖК, 6 млн семей улучшили жилищные условия за счет ипотеки в период с 2004 по 2016 год. Ипотека из «нишевого» продукта для состоятельных граждан со ставками 30% годовых в валюте превратилась в массовый продукт со ставками ниже 11% в рублях. На 1 ноября 2017 года, по данным ЦБ РФ, средняя ставка по ипотеке составила 9,95%.

Основными вызовами для развития жилищной сферы АИЖК называет необходимость повышения качества жилого фонда (около 33% из 3,5 млрд кв. м жилого фонда построено до 1970 года) и дальнейшего повышения доступности жилья для граждан. Минстроем России совместно с АИЖК и экспертным сообществом разработана стратегия развития жилищной сферы на период до 2025 года, одной из ключевых задач которой является повышение доступности жилья, в том числе за счет ипотеки.

Рынок ипотечного кредитования в России имеет значительный потенциал развития, отмечают в АИЖК: доля ипотечной задолженности в ВВП составляет всего 5% при 40—80% в развитых странах. В рамках стратегии предусмотрено увеличение доли ипотеки в ВВП до 15% к 2025 году. Для развития ипотечного кредитования необходимо сформировать ликвидный рынок ипотечных ценных бумаг, указывает агентство. Сегодня менее 10% ипотеки фондируется ипотечными ценными бумагами, а их доля в ВВП составляет менее 1% (в развитых странах — 10—40%).

Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования позволит увеличить доступность ипотеки с 35% семей на начало 2017 года до более чем 50% семей в 2025 году; количество выдаваемых кредитов вырастет с 1 млн до более чем 2 млн ежегодно. Это основа платежеспособного спроса на жилье, подчеркивают в АИЖК. Объемы жилищного строительства возрастут с 80 млн до 120 млн кв. м в год. Обеспеченность населения жильем вырастет с 25 до 30 кв. м. Кроме того, к 2025 году доля цивилизованной аренды от общего объема арендуемого жилья в стране должна вырасти с нынешних 5% до 50%.

Должен осуществиться переход от строительства квадратных метров к строительству жилья в среде, говорят также в АИЖК. По данным опросов, 55% населения считает, что городскую среду нужно развивать. Для улучшения городской среды уже в 2018 году будет утвержден стандарт комплексного развития территорий: это документ, согласно которому должно происходить развитие городских застроенных и свободных территорий — от планировок города до дизайна вывесок. Стандарт будет стимулировать компактную и разнообразную застройку, повышение качества общественных пространств, развитие эффективной улично-дорожной сети.

Для оценки качества городской среды будет применяться «Индекс качества городской среды» — специальная методика уже утверждена Минстроем России. Регулярные замеры качества городской среды позволят отслеживать ее состояние в динамике. Это даст возможность показать, как изменится жизнь горожан, на конкретных примерах.



Стратегия предусматривает ускорение обновления жилищного фонда с помощью программ реновации, стимулирование строительства нового современного жилья в комфортной городской среде, а также снижение административной нагрузки на застройщиков в совокупности с созданием механизма защиты прав дольщиков и переходом от долевого строительства к проектному финансированию, заключают в АИЖК.