Лефортовский суд города Москвы удовлетворил иск о взыскании с совладельца и гендиректора зерновой компании «Настюша» Игоря Пинкевича и финансового директора компании Ярослава Варавы солидарно 759,3 млн рублей в пользу АО «Новые горизонты». Соответствующее решение было вынесено 21 ноября.



В суде пояснили, что право требования выплаты задолженности по кредиту перешло к АО «Новые горизонты» от экс-застройщика ЖК «Царицыно» — ГВСУ «Центр», который еще раньше получил права требования этого долга от Промсвязьбанка.

«Исковые требования АО «Новые горизонты» к Пинкевичу и Вараве о взыскании задолженности удовлетворить, взыскать с них солидарно в пользу АО «Новые горизонты» 759,3 млн рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 60 тыс. рублей», — сказали RNS в пресс-службе суда.

Пинкевич и Варава вместе с ООО «Зерновая компания «Настюша» и «Московским комбинатом хлебопродуктов» выступали поручителями по кредитному договору на сумму 990 млн рублей, который был заключен 17 июля 2014 года между Промсвязьбанком и ЗАО «Комбифарма», пояснили в суде, отметив, что 25 апреля 2017 года Промсвязьбанк уступил право требования по указанному кредиту ГВСУ «Центр».

В пресс-службе суда также уточнили, что изначально истцом по делу являлось ГВСУ «Центр».

«10 октября между ГВСУ «Центр» и АО «Новые горизонты» был заключен договор об уступке прав требований по кредиту, «определением суда от 26 октября была произведена замена истца ГВСУ Центр на АО «Новые горизонты», — сказали в пресс-службе Лефортовского суда.