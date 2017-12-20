Компания «АльфаСтрахование» начала урегулирование страховых случаев по ОСАГО через мобильное приложение — урегулировано два страховых случая. Страховщик ввел эту практику первым в России, сообщает пресс-служба компании.



Технически такая возможность была введена в компании 19 декабря, уточняется в сообщении.

«Первым, кто заявил о страховом случае по ОСАГО и прислал фото повреждений через мобильное приложение, стал клиент «АльфаСтрахования» из Москвы. Уже через несколько часов он получил электронное направление на ремонт своего автомобиля по прямому возмещению убытков (ПВУ)», — сообщил представитель компании.

С 1 января 2017 года страховщики ОСАГО обязаны продавать полисы «автогражданки» через Интернет, при этом электронное урегулирование не распространено.