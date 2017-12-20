Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности Инбанка до уровня «ruBB», прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом.



Снижение рейтинга связано с пересмотром аналитиками значимости банка для конечных бенефициаров и, как следствие, вероятности оказания финансовой поддержки банка со стороны собственников в случае возникновения необходимости на фоне сохранения нестабильной ситуации в банковском секторе.

Кроме того, агентство отмечает риски проводимых изменений в бизнес-модели и стратегии развития банка, в результате чего наблюдается низкая рентабельность кредитной организации. Остаются опасения агентства относительно достижимости долгосрочной цели собственников и менеджмента банка в повышении ROE до 15% при существующей узкой клиентской базе и неясных перспективах ее роста в 2018 году. Также отмечается рост объема действующих ссуд, по которым банк произвел снижение процентных ставок, а также недостаточно консервативная, по мнению агентства, политика резервирования по ссудам.

Агентство отмечает риски отложенного давления на капитал, связанные с высокими темпами роста корпоративного кредитного портфеля, а также значительный рост концентрации по портфелю выданных гарантий. По-прежнему негативно на рейтинг влияет умеренно высокая зависимость ресурсной базы от средств физических лиц, представленными преимущественно крупными вкладами.

Позитивное влияние на рейтинг оказывают значительный запас мгновенной и текущей ликвидности и наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности под залог высоколиквидных ценных бумаг. Поддержку рейтингу оказывает высокая устойчивость запаса капитала к реализации кредитных рисков, приемлемый уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.