Рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинги ряда банков СНГ под наблюдение или оставило под наблюдением в связи с ожидаемыми изменениями в методологии. В частности, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «ССС» и рейтинг устойчивости «ссс» Восточного Банка помещены в список Rating Watch «Развивающийся». Долгосрочные РДЭ Азиатско-Тихоокеанского Банка и Уралтрансбанка, также находящиеся на уровне «ССС», оставлены в списке Rating Watch «Негативный».

Рейтинговые действия предприняты также в отношении азербайджанских АтаБанка и Международного Банка Азербайджана, украинских Альфа-Банка, Укрсоцбанка и Укрэксимбанка. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Fitch.

Там поясняется, что рейтинговые действия последовали за опубликованием 12 декабря проекта пересмотренной агентством методологии рейтингования банков. «В соответствии с проектом документа агентство планирует ввести применение модификаторов рейтингов в виде знаков «+» и «-» на уровне рейтинга «ССС»/«ссс» для долгосрочных РДЭ, долгосрочных рейтингов долга и депозитов по международной шкале, рейтингов контрагентов по деривативам и рейтингов устойчивости. Пересмотренная методология также предлагает новые критерии для определения рейтингов субординированных и гибридных инструментов», — указывают в агентстве.

Помещение рейтингов в список Rating Watch отражает возможность рейтинговых действий после завершения и опубликования пересмотренной методологии рейтингования банков.

Так, помещение рейтингов российского Восточного Банка и ряда других банков из СНГ в список Rating Watch «Развивающийся» означает, что агентство может повысить их рейтинги до уровня «ССС+»/«ссс+», подтвердить на уровне «ССС»/«ссс» или понизить до уровня «ССС-»/«ссс-» в зависимости от оценки агентством профилей риска банков.



Долгосрочные РДЭ Азиатско-Тихоокеанского Банка и Уралтрансбанка помещены в список Rating Watch «Негативный» в 2017 году, чтобы отразить существенную неопределенность в краткосрочной перспективе в отношении способности банков обеспечивать соблюдение регулятивных требований в полном объеме с учетом нехватки капитала у указанных банков и, следовательно, риска вмешательства со стороны регулятора. Статус Rating Watch «Негативный» по рейтингам продолжает отражать эти риски и на сегодня также учитывает возможность того, что эти рейтинги будут понижены до уровня «ССС-» после опубликования методологии. При этом РДЭ двух указанных российских банков могут стабилизироваться на текущих уровнях или в конечном итоге быть повышены, если банки смогут восстановить капитализацию.



Восточный Банк ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения. В начале 2017 года состоялась масштабная реорганизация, в результате которой к банку «Восточный» присоединился Юниаструм Банк. Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 4 мая 2017 года), ключевыми бенефициарами кредитной организации выступают: гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через Бэринг Восток Менеджерс Холдингз Лимитед 44,57% акций банка; Артем Аветисян, контролирующий 32% акций через Финвижн Холдингс Лимитед); фонд Russia Partners («Раша Партнерс»; конечные бенефициары: Эндрю Гафф — 2,34%, Джорж Сигулер — 2,34%, Дональд Спенсер — 1,82%) контролирует 6,5%, Марина Ушакова, Григорий Жданов — по 2,26%, член совета директоров Шерзод Юсупов — 4%, Юрий Данилов — 4%, Александр Таранов — 1,14%.



По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 278,43 млрд рублей (30-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 34,64 млрд, кредитный портфель — 159,40 млрд, обязательства перед населением — 154,13 млрд.

Азиатско-Тихоокеанский Банк ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» — один из крупнейших банков Дальнего Востока. Ключевые владельцы — группа предпринимателей, контролирующих «ППФИН Регион». Основные направления деятельности — кредитование частных лиц и коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады. Банк довольно активен на валютном рынке и рынке ценных бумаг. В настоящее время 59,2% акций кредитной организации принадлежит ООО «ППФИН Регион», конечными бенефициарами которого являются Андрей Вдовин, Алексей Масловский, Питер Хамбро через «ППФИН» и компанию Techsun Enterprises Limited, владеющую пакетом акций в 8,41%. Доля в 17,91% акций АТБ с 2007 года принадлежит шведскому инвестиционному фонду East Capital, долей в 6,71% с октября 2008 года владеет Международная финансовая корпорация (IFC, инвестиционное подразделение Всемирного банка), доля в 2,64% за Epic Vision Ltd (конечный бенефициар — Кимора Рената Харрис), 1,76% — у ООО «Экспо-лизинг», 3,4% приходится на акционеров-миноритариев.



По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 125,33 млрд рублей (57-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,80 млрд, кредитный портфель — 72,20 млрд, обязательства перед населением — 63,75 млрд.