Депутаты Госдумы в среду приняли в третьем чтении поправки к федеральному закону, которые позволят банкам проводить удаленную идентификацию и аутентификацию физлиц с использованием биометрии и сведений из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Механизм удаленной идентификации предусматривает, что физическому лицу необходимо будет один раз прийти в любой банк, обладающий правом проводить регистрацию физических лиц в ЕСИА и единой биометрической системе. Банк проведет идентификацию физического лица при личной явке в соответствии с «антиотмывочным» законом (115-ФЗ), зарегистрирует физическое лицо в ЕСИА (при отсутствии там соответствующей учетной записи), снимет биометрические образцы (изображение лица и голос) и направит в единую биометрическую систему.



После этого гражданин сможет выбирать другой банк, клиентом которого хочет стать. Пройдя авторизацию в ЕСИА и подтвердив свои биометрические данные с использованием смартфона, планшета или компьютера с камерой и микрофоном (эти данные будут сравниваться с ранее внесенными в систему биометрическими образцами), гражданин сможет получить ряд услуг: открыть счет (вклад), получить кредит, сделать перевод.

Первоначально механизм удаленной идентификации будет реализован только в банковском секторе. После успешного внедрения в банковском секторе механизм удаленной идентификации будет масштабирован на иные сектора экономики: государственные, страховые, пенсионные, микрофинансовые и иные услуги.