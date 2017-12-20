Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из черного списка, формируемого Росфинмониторингом и Банком России, в целях защиты добросовестных клиентов кредитных и других финансовых организаций.



В такой список попадают клиенты банков и финансовых организаций, которым отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона «О противодействии отмыванию преступных доходов». Вносимые законом изменения позволят реабилитировать граждан, которые добросовестно работают, но по определенным причинам попали в список потенциально недобросовестных клиентов.

Законодательно прописывается механизм реабилитации таких лиц, чтобы они могли обратиться в кредитную организацию и, представив соответствующие документы, спокойно продолжать свои операции по счетам, открытым в банке. И если вдруг банк отказывается это делать, они смогут обратиться в межведомственную комиссию, специально создаваемую для рассмотрения таких случаев. Решение межведомственной комиссии будет обязательно для кредитных организаций. Аналогичная возможность будет и у клиентов других финансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

Закон также вносит изменения в законодательство, связанное с наделением Внешэкономбанка правом выдавать гарантии для обеспечения уплаты таможенных пошлин и предоставлением возможности ВЭБу обращаться в арбитражный суд в качестве конкурсного кредитора. Одновременно ограничивается действие закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на лизинговые и межбанковские операции ВЭБа по аналогии с банками.