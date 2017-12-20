Палата представителей конгресса США приняла в среду на заседании законопроект о сокращении налогов и об изменении Налогового кодекса страны, завершив работу над масштабной реформой, которая была одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Теперь текст документа поступит ему на подпись.



Проведение именно этого голосования, скорее, было формальностью. Еще во вторник законопроект утвердили в обеих палатах конгресса. Заседание сената из-за этого завершилось уже после полуночи. Но во время обсуждения документа выяснилось, что при подготовке текста в нижней палате возникли некоторые технические заминки.

Сенату пришлось оперативно скорректировать законопроект. Суть его не изменилась, но, чтобы он поступил на подпись президенту, обе палаты обязаны принять абсолютно идентичные тексты. В связи с этим палата представителей в среду провела повторное голосование.

Одно из основных положений крупнейшей за последние 30 лет реформы — снижение налогов для бизнеса, корпораций и предприятий. Сейчас ставка составляет 35%, что, по мнению республиканцев, делает американские компании неконкурентоспособными на мировой арене. С 2018 года она будет снижена до 21%. Вводится новая налоговая шкала: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% и 37%.