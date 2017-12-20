Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Промсвязьбанку долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга и рейтинги депозитов на уровне «B2». Одновременно базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка понижена до «ca» с уровня «caa1»; также банку понижены рейтинги субординированного долга.

Кроме того, «Промсвязькапиталу» (Promsvyaz Capital B. V.) — базирующейся в Нидерландах неоперационной холдинговой компании, которая фокусируется на российском банковском секторе и владеет долей в 50,03% в уставном капитале Промсвязьбанка, — понижены долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте до «Ca» с уровня «Caa1».

По долгосрочным рейтингам приоритетного необеспеченного долга и депозитным рейтингам Промсвязьбанка, а также по долгосрочным рейтингам эмитента, установленным для «Промсвязькапитала», в настоящий момент действует «развивающийся» прогноз. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе Moody's.

Там поясняется, что рейтинговые действия предприняты вслед за объявлением 15 декабря о введении временной администрации в Промсвязьбанк и о планах ЦБ РФ войти в банк в качестве ключевого инвестора через Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ указал, что не будет вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка и предоставит финансовую поддержку для обеспечения непрерывности деятельности банка в связи с его системной значимостью. По мнению аналитиков, действия ЦБ указывают на то, что такая поддержка необходима банку для продолжения деятельности и предотвращения дефолта. Данная ситуация соответствует оценке собственной кредитоспособности Промсвязьбанка на уровне «ca», отражающей его неспособность продолжать деятельность, опираясь только на собственные силы, указывают в Moody's.

ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка (регистрационный номер 3251), сообщает пресс-служба регулятора.

В агентстве полагают, что комплексная проверка, которую в течение нескольких месяцев проведет временная администрация, может выявить необходимость отражения банком существенных убытков и привести к сокращению его капитала. Это станет поводом для списания субординированного долга и гибридного субординированного долга или его конвертации в акционерный капитал и, соответственно, ограничивает шансы держателей этих бумаг на возврат средств, что стало причиной снижения соответствующих рейтингов.

Moody's указывает на слабые показатели кредитоспособности банка, включая большой объем проблемных активов, скромные показатели прибыльности и слабую капитальную позицию. Согласно предварительным подсчетам ЦБ РФ, в рамках плана по спасению банка потребуется 100—200 млрд рублей дополнительного капитала.

ЦБ оценил докапитализацию Промсвязьбанка в 100—200 млрд рублей На проведение докапитализации Промсвязьбанка понадобится 100—200 млрд рублей, сказал зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.



Вместе с тем оценка вероятности поддержки приоритетных кредиторов банка со стороны государства повышена с высокой до очень высокой.

Понижение рейтингов «Промсвязькапитала» учитывает «средневзвешенные» кредитные профили его российских банковских «дочек» — Промсвязьбанка и банка «Возрождение» на самостоятельной основе. Рейтинг «Ca» холдинговой компании также отражает структурную субординацию ее кредиторов по отношению к кредиторам операционных «дочек» и ее потенциально высокие потери. Аналитики ожидают, что «Промсвязькапиталу» придется списать вложения в Промсвязьбанк.



Кроме того, ЦБ указал, что «Промсвязькапиталу» придется сократить долю в уставном капитале банка «Возрождение» по крайней мере до 10% с текущих 52,7%, что, как отмечают в Moody's, приведет к деконсолидации «Возрождения».



​Братья Ананьевы должны будут выйти из капитала банка «Возрождение» Владельцы Промсвязьбанка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы должны будут выйти из капитала других кредитных организаций, сказал зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, отвечая на вопросы журналистов.