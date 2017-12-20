АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка «Санкт-Петербург» на уровне «A-(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Банк имеет сильные рыночные позиции преимущественно на банковском рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он демонстрирует умеренные темпы роста бизнеса, сопоставимые со среднеотраслевыми. «Мы наблюдаем более активное развитие розничного кредитования, но связываем это главным образом с общеэкономическими тенденциями, в русле которых находится кредитная активность банка. АКРА не ожидает существенной трансформации бизнес-модели банка на горизонте 12—18 месяцев», — говорится в сообщении.

Умеренный рост активов наряду с устойчиво прибыльной деятельностью и мерами по докапитализации обуславливают сохранение адекватного уровня абсорбции убытков как по регулятивным нормам, так и по базельским стандартам. Консервативная политика банка по резервированию проблемной задолженности обуславливает комфортный запас по абсорбции убытков в стресс-сценарии АКРА.

Слабый риск-профиль банка обусловлен повышенным уровнем проблемных кредитов в его портфеле. Данный показатель остается стабильным на протяжении последнего года: по оценке АКРА, 13,9% совокупного кредитного портфеля на 30 июня, в том числе NPL90+ — 6,5%. Вместе с тем АКРА отмечает более консервативный (по сравнению со средним показателем для частных банков) уровень покрытия проблемной задолженности резервами (50,6%) и снижающуюся концентрацию кредитного портфеля на высокорисковых отраслях (123% основного капитала на конец сентября 2017 года). Оценку риск-профиля по-прежнему ограничивает повышенный уровень рыночного риска, который увеличился с 59% до 117% основного капитала за год, начиная с 30 сентября 2016-го.

Несмотря на преимущественно краткосрочный характер привлечения средств с денежного рынка, достаточный объем высоколиквидных активов (порядка 10% активов) в сочетании с диверсифицированной по кредиторам базой клиентского фондирования обуславливает оценку ликвидности как адекватную. Банк способен выдержать отток клиентских средств в рамках базового сценария АКРА: по состоянию на конец июня 2017 года на прогнозном горизонте в три месяца показатель дефицита краткосрочной ликвидности был положительным. Дефицит в стрессовом сценарии АКРА составил 9,6% совокупных обязательств, что является приемлемым уровнем для крупного российского банка. Сценарии АКРА по ликвидности включают допущение о возобновляемом характере минимум 50% краткосрочных (до трех месяцев) депозитов юридических лиц.