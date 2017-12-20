ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет новый интернет-тариф «Гигабайт», позволяющий оплачивать ровно столько интернет-трафика, сколько требуется.



Тариф подходит абонентам, которые пользуются мобильным Интернетом нерегулярно или потребляют мало интернет-трафика. Абоненты смогут пользоваться тарифом на планшетах, смартфонах, модемах и любых других устройствах.

«Гигабайт» не имеет абонентской платы, и позволяет платить только за желаемый объем мобильного Интернета. Абонент, подключенный к тарифу, приобретает интернет-трафик с погигабайтной оплатой, которая составляет 50 рублей в регионах и 100 рублей в Москве за 1 Гб.

При первом подключении к Интернету с баланса списывается стоимость 1 Гб в рамках тарифа, и абонент получает соответствующий объем мобильного Интернета. Когда израсходованный трафик превысит 1 Гб — операция повторится и т.д.