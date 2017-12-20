Краснодарский филиал Россельхозбанка открыл два офиса в Новокубанске и Крымске.
Офисы расположены по адресам: г. Новокубанск, ул. Большевистская, д. 93 / ул. Первомайская, д. 80; г. Крымск, ул. Демьяна Бедного, д. 29.
В офисах доступен широкий спектр банковских услуг для физических и юридических лиц.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 3 084,82 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 400,39 млрд, кредитный портфель — 1 902,63 млрд, обязательства перед населением — 789,93 млрд.