Краснодарский филиал Россельхозбанка открыл два офиса в Новокубанске и Крымске.



Офисы расположены по адресам: г. Новокубанск, ул. Большевистская, д. 93 / ул. Первомайская, д. 80; г. Крымск, ул. Демьяна Бедного, д. 29.

В офисах доступен широкий спектр банковских услуг для физических и юридических лиц.