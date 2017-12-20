ПАО «МТС» объявляет об открытии в Москве первой в России постоянно действующей лаборатории Интернета вещей под эгидой международной ассоциации GSMA. Компания представила клиентам и партнерам пилотные решения на основе технологии Narrow Band IoT (NB-IoT) для применения в быту, системах безопасности, управления городской инфраструктурой и ЖКХ, а также собственные готовые к внедрению коммерческие IoT-сервисы.



В лаборатории Интернета вещей «IoT Эксплориум», открытой в рамках проекта GSMA «Инициативы по развитию мобильного IoT», клиенты, партнеры и поставщики могут не только ознакомиться с коммерческими IoT-сервисами, но и совместно протестировать и создать перспективные IoT-решения. На стендах лаборатории МТС представлены фрагменты IoT-сетей с различными датчиками и оборудованием, передающими параметры и данные для обработки в «облачных» платформах с управлением через планшеты и ноутбуки с визуализацией информации о состоянии систем на больших экранах.

МТС демонстрируют в сотрудничестве с вендорами пилотные NB-IoT-решения, а также другие технологии, которые будут предложены клиентам для коммерческой эксплуатации после получения необходимых разрешений на использование в России радиоинтерфейса NB-IoT в сетях LTE. Новый стандарт за счет большей емкости сети, энергоэффективности и высокой чувствительности радиомодулей позволит подключать к одной базовой станции десятки тысяч устройств в сложных условиях прохождения сигнала без замены элементов питания на датчиках в течение нескольких лет.

Основная экспозиция NB-IoT в лаборатории представлена коммерческими IoT-сервисами МТС и тестовой NB-IoT-сетью в диапазонах 900 Мгц и 1 800 Мгц с пилотными продуктами группы «МТС» на основе технологий Nokia и решений российских разработчиков для применения в различных сферах: в умном доме, в системах мониторинга и управления инфраструктурой умного города, контроля расхода энергоресурсов в ЖКХ, безопасности объектов. В лаборатории также демонстрируется работа тестовой сети NB-IoT на основе решения Ericsson.

«Мы открываем первую в стране демонстрационную IoT-лабораторию МТС, где наши клиенты и партнеры смогут ознакомиться с коммерческими продуктами Интернета вещей, а также испытать и доработать перспективные технологические решения, которые в самом ближайшем будущем начнут внедряться в различных сферах, — отметил вице-президент по продажам и обслуживанию МТС Кирилл Дмитриев. — Отдельного внимания в лаборатории заслуживает стенд с пилотными разработками NB-IoT, которые мы реализуем в партнерстве с Nokia. Мы очень надеемся, что в 2018 году после принятия регуляторами стандарта NB-IoT в России мы сразу же получим возможность предложить рынку готовые инновационные продукты и услуги для систем умного дома и города, мониторинга и безопасности, управления производственными процессами на предприятиях».

«Сегодня мы представляем комплексную инфраструктуру сети Интернета вещей с использованием коммерчески доступных стандартизованных решений и открытых интерфейсов. Реализация данного проекта позволит компании «МТС» стать центром российской экосистемы IoT, объединив множество разработчиков и приложений в самых различных секторах экономики. Открытие IoT-лаборатории МТС является следующим шагом в реализации соглашений между нашими компаниями в области развития технологий Интернета вещей и 5G», — отметил вице-президент региона Восточная Европа в Nokia Деметрио Руссо.

«Есть ощущение большого прогресса с запуском к настоящему моменту по всему миру 29 мобильных сетей Интернета вещей в стандартах NB-IoT и LTE-M. Это подкрепляется растущим сообществом из более чем 25 открытых лабораторий, поддерживающих операторов, производителей оборудования и поставщиков для испытания новых технологий, — сказал главный технический директор GSMA Алекс Синклер. — Мы приветствуем сегодняшнее событие, поскольку оно дает возможность инновационным российским компаниям испытывать новые продукты и услуги в сетях LPWA, ускоряя их выход на рынок».