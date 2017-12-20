Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Московскому Кредитному Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB-» со «стабильным» прогнозом; на этом же уровне подтвержден рейтинг приоритетного долга банка. Одновременно агентство понизило рейтинг устойчивости МКБ до «b+» с «bb-», рейтинг субординированного долга — до «B» с «B+», а рейтинг бессрочных бумаг — до «CCC» с «B-». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Подтверждение РДЭ банка на уровне, превышающем на одну ступень его рейтинг устойчивости, отражает мнение Fitch о том, что риск дефолта по приоритетным облигациям МКБ ниже, чем риск принятия банком мер, которые причинят убытки держателям субординированных бумаг, для восстановления устойчивости, следует из релиза. Как поясняют аналитики, у МКБ достаточно большой объем так называемого младшего долга (13% от взвешенных по риску активов в соответствии с отчетностью по МСФО на конец III квартала), который в случае существенной нехватки капитала у банка может быть использован для восстановления его финансовой устойчивости и защиты интересов держателей приоритетного долга.

Понижение рейтинга устойчивости МКБ обусловлено умеренным увеличением объема потенциально рисковых активов в соответствии с оценкой Fitch. Отчасти это связано с тем, что ряд активов агентство теперь оценивает как более высокорисковые, чем оценивало раньше, отчасти — с оценкой чистого нового кредитования.

В результате Fitch сейчас считает качество активов банка и его базовую капитализацию более уязвимыми, чем считало раньше. Агентство ухудшило свои оценки профиля деятельности организации, корпоративного управления и аппетита банка к риску с учетом существенного объема связанного кредитования.



Позитивными для рейтинга факторами остаются показатели прибыльности МКБ и позиция банка по фондированию.

