Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Московскому Кредитному Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB-» со «стабильным» прогнозом; на этом же уровне подтвержден рейтинг приоритетного долга банка. Одновременно агентство понизило рейтинг устойчивости МКБ до «b+» с «bb-», рейтинг субординированного долга — до «B» с «B+», а рейтинг бессрочных бумаг — до «CCC» с «B-». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.
Подтверждение РДЭ банка на уровне, превышающем на одну ступень его рейтинг устойчивости, отражает мнение Fitch о том, что риск дефолта по приоритетным облигациям МКБ ниже, чем риск принятия банком мер, которые причинят убытки держателям субординированных бумаг, для восстановления устойчивости, следует из релиза. Как поясняют аналитики, у МКБ достаточно большой объем так называемого младшего долга (13% от взвешенных по риску активов в соответствии с отчетностью по МСФО на конец III квартала), который в случае существенной нехватки капитала у банка может быть использован для восстановления его финансовой устойчивости и защиты интересов держателей приоритетного долга.
Понижение рейтинга устойчивости МКБ обусловлено умеренным увеличением объема потенциально рисковых активов в соответствии с оценкой Fitch. Отчасти это связано с тем, что ряд активов агентство теперь оценивает как более высокорисковые, чем оценивало раньше, отчасти — с оценкой чистого нового кредитования.
В результате Fitch сейчас считает качество активов банка и его базовую капитализацию более уязвимыми, чем считало раньше. Агентство ухудшило свои оценки профиля деятельности организации, корпоративного управления и аппетита банка к риску с учетом существенного объема связанного кредитования.
Позитивными для рейтинга факторами остаются показатели прибыльности МКБ и позиция банка по фондированию.
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 28 ноября 2016 года), мажоритарным акционером выступает Роман Авдеев с долей в 56,83%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующую в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития», — 8,19%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 5,39%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед», мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис, — 1,32%, Алхас Сангулия через ООО «Управление Сбережениями» — 3,86%, Борис Минц через НПФ «Будущее» — 3,56%, оставшиеся акции банка принадлежат прочим миноритарным акционерам.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 846,38 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 245,71 млрд, кредитный портфель — 1 574,14 млрд, обязательства перед населением — 272,16 млрд.