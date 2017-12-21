Индекс Банки.ру по автокредитам (средняя процентная ставка по кредитам на покупку автомобилей) по состоянию на 15 декабря снизился до 17,36% годовых.

В IV квартале 2017 года средняя ставка по кредитам на покупку автомобилей уменьшилась на 0,55 процентного пункта. Средняя ставка по кредитам на покупку новых машин снизилась на 0,23 п. п. и составляет 14,56% годовых, а на покупку иностранных подержанных автомобилей уменьшилась на 0,54 п. п. до 19,58% годовых. На покупку коммерческого транспорта снижение средней процентной ставки составило 0,74 п. п., таким образом, средняя процентная ставка на покупку коммерческих автомобилей составляет 19,28% годовых.

«За прошедшие три месяца ряд крупных банков снизил размер процентных ставок по программам автокредитования, в том числе за счет запуска специальных акций, что повлияло на изменение индекса. Положительную динамику по уменьшению процентных ставок на покупку транспортных средств поддерживает и снижение ключевой ставки до 7,75% годовых», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.

Индекс Банки.ру представляет собой средний размер процентных ставок по рублевым кредитам на приобретение автомобилей топ-10 крупнейших российских банков по портфелю автокредитования (данные по объему портфеля топ-10 берутся из составляемого Банки.ру каждое полугодие рейтинга российских автокредитных банков). Расчет индекса производится аналитиками Банки.ру раз в квартал (смотреть графики).

Для получения индекса анализируются данные, представленные на официальных сайтах банков. В расчетах используются процентные ставки, действующие при подтверждении дохода официальными документами, а также при приобретении заемщиком страхования каско и отказе от страхования жизни и здоровья. Если условиями программы предусмотрено взимание комиссии в виде повышенной процентной ставки в первый месяц кредитования, в расчет принималась базовая ставка, действующая при отказе заемщика от уплаты подобной комиссии.

Для расчета показателя аналитики Банки.ру не использовали ставки по продуктам, которые могут быть предоставлены на заявленных условиях только «своим» клиентам (зарплатным клиентам, вкладчикам банка, сотрудникам компаний-партнеров и т. д.). При учете этих значений величина средних процентных ставок для открытого рынка будет некорректна.